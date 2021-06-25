Поисковые работы в Арцахе продолжаются в районе Варанда

25 июня в районе Варанды (Физули) продолжаются поиски останков погибших военнослужащих. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах.

«С 13 ноября 2020 года по 24 июня 2021 года обнаружены и эвакуированы с территорий, оказавшихся под контролем Азербайджана останки 1 585 погибших. Вечером служба предоставит дополнительную информацию», - говорится в заявлении ГСЧС.