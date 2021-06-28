Токио-2020: еду в Токио за золотой медалью: Симон Мартиросян

Армянская школа тяжелой атлетики имеет основательный фундамент, в последние годы она продолжает оставаться на высоком уровне. Представители Армении в супертяжелом весе в ряде мировых турниров занимают особое место. Однако в этом году за олимпийскую сборную Армении выступят всего два штангиста. Симон Мартиросян выступит в мужской весовой категории до 109 кг. Он двукратный чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр. Симон Мартиросян - герой авторского проекта «Арменпресс» «Дорога мечты: Токио-2020»-. Сказать, что Мартиросян является одним из главных претендентов на медаль олимпийской сборной Армении, ничего не сказать. Во время нашей встречи, когда фотограф пытался остановить мгновение, он попросил Симона «взглянуть на победу». Симон посмотрел на небо.

Симон, мы говорили уже не раз. Но на этот раз начнем с самого начала. Как Вы заинтересовались тяжелой атлетикой?

В детском возрасте я очень любил спорт. Я со своим старшим братом еще до тяжелой атлетики ходил на бокс, но он ушел в армию, и отец не разрешил мне одному заниматься боксом. В нашей семье были штангисты. Мой дядя Андраник Мартиросян в тяжелой атлетике добился больших результатов. Мой отец также занимался этим видом спорта, но не продолжил из-за травмы руки. Однажды один из наших соседей, Аршак, предложил пойти с ним в спортзал. Уговорил отца отпустить меня в тяжелую атлетику. Когда я в первый раз пришел в спортзал, в углу стояла небольшая штанга, которая весила 30 кг. Мне тогда было 13 лет. Для этого возраста 30 кг - довольно большой вес, тренер сказал мне поднять ее, я поднял без особого труда. После этого поднял 60 кг. Мой тренер был поражен моими способностями. Тренер обратился к нашему соседу Аршаку и запретил ему приходить в спортзал без меня. Вот так все и началось.

- Вы сразу полюбили тяжелую атлетику?

- Меня она больше заинтересовала, когда я начал поднимать большие тяжести. Если честно, было трудно. Особенно, когда я только начинал заниматься тяжелой атлетикой, потому что мне нужно было изучить тонкую технику тяжелой атлетики, мне приходилось терпеть боли во всем теле. Но даже при всем этом мне нравилось то, что я делал - и трудности, и мучения. Честно говоря, я не думал, что добьюсь больших результатов. Я просто любил тяжелую атлетику - и все.

- Говорят, что талант спортсмена от Бога? Или он добивается больших результатов упорным трудом. Вы считаете себя талантливым или трудолюбивым?

- Результатов, которые я имею до сих пор, я достиг не за один день. Это не только талант и трудолюбие, это и работа с тренерами, отношение родителей, труд, генетика. Могу лишь поблагодарить людей, которые помогали мне на этом пути и были рядом со мной.

- Олимпиада в Токио станет второй в Вашей спортивной карьере. Что это значит для Вас?

- На первых Олимпийских играх, в которых я участвовал в 19 лет, я выиграл серебряную медаль. Думаю, это был очень хороший результат. У меня уже есть олимпийская медаль. Я должен ехать в Токио за золотой медалью. 5 лет назад я ездил за медалью, теперь она должна быть другой.

- Симон, Вам есть, что доказывать самому себе?

- Определенно: после недавней неудачи люди могут подумать, что Симон стал высокомерным. Мои тренировки – очень активны, надеюсь, что до Олимпиады ничего не помешает, я буду участвовать в Играх на все 100%.

- В нашей действительности мало спортсменов, которые после большого успеха остаются в реальности. Вам кажется, что так нужно держаться?

- Моменты, о которых Вы говорите, были со мной, когда мне было 18 лет, когда я стал чемпионом юношеских Олимпийских игр. В то время, став чемпионом мира и Европы среди молодежи, я почувствовал удовлетворение. Но я понял, что если у тебя не будет новых достижений, о тебе все забудут. Помня об этом, после побед на крупных турнирах я убеждаю себя, что это еще не максимум. Чтобы о тебе не забывали, нужно повторять достижения.

- Армения переживает непростые времена, нашей стране действительно нужны новые победы. Может ли это быть Вашей мотивацией в Олимпиаде?

- Теперь ответственности больше. Наш народ выстоит, несмотря ни на что. Мы есть, и будем всегда. Своими действиями мы должны доказать себе, что мы будем и будем на высоте.

- Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры были перенесены на год. Как Вы думаете, какой эффект это произвело?

- В прошлом году мы были готовы и морально, и физически. Но все решается при приближении к штанге. После этого не нужно никаких оправданий. На играх болельщиков не будет. Но условия для всех одинаковы.

- Давайте изменим направление вопросов. Если бы Вы могли встретиться с Богом, что бы Вы сказали ему?

- Сложно ответить. Но я думаю, что попросил бы Бога об Армении от моря до моря.

- Вы еще очень молоды, но рано или поздно настанет день, Вы уйдете из спорта, как бы вы хотели, чтобы Вас запомнили?

- Как олимпийского чемпиона.

- Несколько блиц-вопросов. Горы или море?

- Море.

- Толма или шашлык?

- В зависимости от того, чем будем запивать (весело смеется, автор).

- Пицца или мороженое?

- Мороженое.

- Книга или фильм?

-Фильм.

- Нарды или шахматы?

- Нарды.

- Кофе или чай?

-Чай.

- Том или Джерри?

- Том.

- Благодарю за беседу, надеюсь, что наш следующий разговор будет с медалями из Токио.

Автор проекта: Варвара Айрапетян

Фотографии: Айка Манукяна

До старта Олимпийских игр в Токио осталось 24 дня.