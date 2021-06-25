В Краснодаре аварийно сел пассажирский самолет

Самолет SSJ-100, на борту которого находились более 90 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара из-за отказа газовой турбины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Самолет... благополучно приземлился в Краснодаре после отказа газовой турбины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна находился 91 человек. Обстоятельства инцидента выясняются.

По предварительной информации, самолёт выполнял рейс из Краснодара в Санкт-Петербург,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Самолет, вылетевший в Санкт-Петербург, вернулся в Краснодар из-за проблемы с наддувом кабины - закачиванием воздуха в салон, пассажиры ждут резервный борт, позже сообщила пресс-служба аэропорта.

"Борт авиакомпании "Азимут", следовавший из Краснодара в Санкт-Петербург, вылетел из аэропорта в 08.50, после взлета командир воздушного судна доложил о неполадках с наддувом. После выработки топлива самолет благополучно в 9.52 вернулся в аэропорт базирования в Краснодаре. На борту находился 91 пассажир. Авиакомпания предоставит пассажирам резервный самолет", - сообщает пресс-служба краснодарского аэропорта.

"Наддув кабины - процесс, в котором воздух закачивается в кабину/салон самолёта для создания безопасной и комфортной среды для людей на больших высотах", - уточнили журналистам в пресс-службе.