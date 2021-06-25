Министерство НОКС и Конверс Банк подписали Меморандум о сотрудничестве

В рамках программы содействия - расширение образовательных возможностей для детей, живущих в отдаленных приграничных сообществах, защита учреждений культуры, вовлечение молодежи общин в сферу защиты окружающей среды. Государственные средние школы в 4-5 общинах получат компьютерное оборудование, будет предоставлена и доступность интернета. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования и науки РА.

Между Министерством образования, науки, культуры и спорта Армении и ЗАО «Конверс Банк» подписан Меморандум о сотрудничестве в области образования и охраны памятников культуры. Заместитель министра Артур Мартиросян и директор по развитию бизнеса ЗАО «Конверс Банк» Артур Нагапетян подчеркнули важность защиты окружающей среды, развития экологической осведомленности и вовлечения общественных молодежных групп в дело сохранения памятников.

Заместитель министра Артур Мартиросян поблагодарил «Конверс Банк» за инновационные инициативы в области корпоративной социальной ответственности. «Глубокое решение любого вопроса начинается с образования. Государственные стандарты общего образования, находящиеся на стадии реформирования, акцентируют внимание на вопросах экологической осведомленности. Реализация различных программ, направленных на охрану окружающей среды, и культурных ценностей, полностью соответствует приоритетам государственной политики».

По словам Артура Мартиросяна, в новых образовательных стандартах большое место отводится умениям обучаемого, при этом наряду с приобретением знаний используется и формирование ценностей.

«Основой для программы сохранения культурных ценностей или любой другой программы может быть как государственно-частное партнерство, так и, прежде всего, участие общества. Когда студент, молодой человек своей рукой сажает возле памятника в своей общине дерево, у него развивается чувство собственности, и в будущем он обязательно будет заботиться о его сохранении», - сказал заместитель министра образование и науки, добавив, что это основа основ.

«Поддержка образования, в том числе и экологического образования, всегда была в центре внимания «Конверс Банка». У нас в этой сфере есть опыт реализации успешных проектов, как индивидуальных, так и в рамках сотрудничества с различными государственными и общественными структурами, поскольку трехмерное или двухмерное общественно-государственное и государственное сотрудничество предоставляет более широкие и всесторонние возможности для работы и открывает новые горизонты для успешных проектов. Уверены, что наше сотрудничество с Министерством образования и науки будет эффективным и постоянным. И благодаря этому мы вместе создадим ценный долгосрочный результат», - сказал Артур Нахапетян, директор по развитию бизнеса «Конверс Банка».

Меморандум предусматривает реализацию ряда совместных мер, направленных на экологическое просвещение молодежи региональных общин, сохранение памятников культуры и пропаганду патриотизма. Будет организован ряд мероприятий по неформальному образованию и профессиональной ориентации, состоятся встречи с людьми, внесшими большой вклад в области культуры, спорта и науки.

Ежегодно в 4-5 регионах, в местах, прилегающих к памятникам, церквям или к другим общественным местам, будут проводиться работы по их очистке, вокруг них будут создаваться зеленые зоны. В работах будут задействованы студенты профильных факультетов вузов. Будут организованы взаимные познавательные межрегиональные визиты, а также частично будет возмещена плата за обучение 3-х активных участников первого курса высшего профессионального образования.

В указанных мероприятиях будут участвовать государственные общеобразовательные школы приграничных населенных пунктов (учащиеся 9-12 классов), отобранные банком на конкурсной основе и утвержденные министерством.

Полное финансирование реализации мероприятий, предусмотренных меморандумом, будет обеспечено банком. При этом стороны выражают готовность к сотрудничеству и в других областях, представляющих взаимный интерес.