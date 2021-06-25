Армен Саргсян принял актрису из армянской диаспоры Нору Армани

15:32, 25 Հունիս, 2021

Президент Республики Армения Армен Саргсян принял актрису из армянской диаспоры, режиссера-постановщика Нору Армани. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента РА.

Президент Саргсян поздравил известную актрису с получением гражданства и паспорта гражданина Республики Армения, выразив уверенность, что она и впредь будет вносить свой вклад в развитие и популяризацию армянской культуры.

«Богатство нашей страны - это наши люди, где бы они ни жили. Мы должны иметь возможность полностью использовать это богатство, этот огромный потенциал во благо и ради развития нашей страны», - сказал президент Саргсян. Он отметил, что наши талантливые соотечественники в диаспоре должны иметь возможность использовать свой опыт и знания, служа Родине.

Г-жа Нора Армани заявила, что для нее большая честь стать гражданкой Республики Армения. «Для меня быть гражданкой Республики Армения - это обязанность. Это означает, что теперь я должна служить своей Родине гораздо серьезнее и глубже», - сказала она.