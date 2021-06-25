Фильм Параджанова «Тени забытых предков» признан лучшим фильмом в истории украинского кино

В рамках фестиваля «Книжный арсенал», который проходил в Киеве, состоялась презентация проекта «Рейтинг 100 лучших фильмов в истории Украины».

Как сообщает «Арменпресс», AnalitikaUA.net написала, что фильм известного режиссера Сергея Параджанова «Тени забытых предков» признан лучшим фильмом в истории украинского кино. В десятке лучших и фильм Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву». Он занял 7 место.

Опрос по отбору фильмов проводился с июня по октябрь 2020 года. Участвовало 97 человек. Выбирали лучшие, без учета жанра, продолжительности, года съемки и других условий. Всего в было названо 186 фильмов.

На основе этого списка были отобраны 100 лучших. В список лучших вошли 68 полнометражных, 26 документальных и 6 анимационных фильмов. Союз армян Украины активно поработал над популяризацией национальных и исторических ценностей.

Президент Союза армян Украины Вилен Шатворян как-то заметил, что наука и культура всегда в центре их внимания. «Для нас важен каждый исторический и культурный объект. Мы гордимся богатым историческим и культурным наследием армян Украины, делаем все возможное для его популяризации», - подчеркнул Вилен Шатворян.