Великобритания поздравила Армению с успешными парламентскими выборами

Посол Великобритании в ОБСЕ Нил Буш поздравил армянский народ с успешным проведением внеочередных парламентских выборов, поблагодарил наблюдательную миссию ОБСЕ/БДИПЧ за наблюдение за выборами и за отчет об их результатах. Как сообщает «Арменпресс», об этом Буш заявил на сессии ОБСЕ.

«Мы были рады узнать, что выборы были конкурентными, в целом хорошо организованными, за такой короткий период времени. Избирателям был представлен широкий спектр выбора, основные права и свободы в значительной степени соблюдались, и участники могли свободно проводить агитацию», - сказал посол.

Он поделился своей обеспокоенностью по поводу того, что период кампании был отмечен жесткой риторикой, провокационной риторикой и тем, что женщины во время кампании были отодвинуты на задний план.

«Мы ожидаем итогового отчета миссии по наблюдению за выборами, который будет содержать ценную информацию, направленную на дальнейшее совершенствование избирательного процесса и решение возникших проблем. Объективные исследования и рекомендации БДИПЧ являются ценным инструментом; мы призываем правительство Армении в полной мере использовать их, в том числе путем выполнения и этих и прежних рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ.

Соединенное Королевство продолжит тесное сотрудничество с Арменией, в том числе и посредством сотрудничества в области демократии и экономических реформ», - сказал Нил Буш.