Досрочные парламентские выборы в Армении стали «лакмусовой бумажкой» для выявления и определения проблем медиа-сферы. По словам председателя комиссии по телевидению и радио Тиграна Акопяна, выявленные проблемы говорят о том, что и в законодательном поле, и в сфере СМИ есть над чем поработать.

«Меньше всего негатива и агрессии на этих выборах было на телевидении и радио. Теле- и радиокомпании работают с регулирующим органом, слушают все, лучше понимают свою социальную ответственность. Посмотрите, что происходило в Интернете, там были просто бои без правил, там была агрессия», - сказал «Арменпресс» Тигран Акопян. В условиях этого неконтролируемого потока информации право гражданина на получение беспристрастной информации находится под угрозой.

Контенты аудиовизуальных средств массовой информации достигает десятков миллионов во всем мире. Однако во многих странах мира образуются специальные регулирующие органы, которые не ставя под угрозу свободу слова, законом, вводят некоторые ограничения. По словам Тиграна Акопяна, они пытаются ограничить потоки негативной информации. Он отметил, что эти ограничения вводятся и в самых демократических странах и в странах с жестким управлением.

«К сожалению, этот процесс у нас не развился. Была провозглашена свобода слова, и она сохранена, сегодня СМИ действительно свободны от вмешательства государственных институтов, но не был сделан второй шаг. Другими словами, никаких законодательных норм для предоставления достоверной информации не было принято. Вот почему регулирующие органы сегодня не могут на законных основаниях навести порядок в СМИ, которые манипулируют и распространяют слова крайней злобы. Если мы не займемся этим, у нас будет не информация, а потоки дезинформации, которые не будут работать в интересах общества», - сказал Тигран Акопян. Приведя ряд примеров, Тигран Акопян отметил, что они предлагают установить нормы, которые будут балансировать информацию. Например, между фактами и мнениями должна быть четкая разница. Многие люди сегодня говорят не фактами, а вместе с фактами выдвигают и мнения, которые больше отвлекают людей.

Другой вопрос касается фактов, заголовков и визуализации. Иногда, текст об одном, изображение о другом. Например, мы говорим о политическом деятеле, но на картинке - овцы, верблюды и т. д. Насчет ругани. Что такое брань? Как она определяется? Нет определения, что это такое. Поэтому Комитет языка, наша структура, вся интеллигенция должны поработать, чтобы дать четкое определение брани, предложить, чтобы эти слова не звучали в эфире», - сказал он.

По словам Тиграна Акопяна, одним из возможных факторов в решении проблем в медиа-сфере является совершенствование законодательства, что должно быть непрерывным процессом, в конце концов, возникают новые вызовы, развиваются технологии. Следующий вопрос - работа с общественностью, перемена ее отношения.

По словам Ашота Меликяна, председателя Комитета по защите свободы слова, эти выборы еще раз подчеркнули поляризацию армянских СМИ. Если в предыдущие годы некоторые СМИ скрывали, какую политическую силу они обслуживают, то во время этих выборов это было вполне открыто. В этом отношении произошла кристаллизация, СМИ открыто показали, какому лагерю они принадлежат. Похоже, что некоторые СМИ в первую очередь отдают предпочтение интересам своих политических спонсоров, а общественный интерес во многом отодвигается на второй план. По словам Ашота Меликяна, для улучшения ситуации в законодательном поле необходимо проделать большую работу.

«Довольно часто при принятии законов орган, отвечающий за эту сферу, соответствующий парламентский комитет, кажется, не прислушиваются к предложениям журналистских организаций, к призывам к реформам. Как только закон принимается, он претворяется в жизнь, и многие пробелы становятся очевидными, и сразу делается ссылка на несовершенство закона. Я считаю, что необходимо внести некоторые законодательные изменения в связи с освещением выборов и избирательного процесса в целом», - сказал Ашот Меликян.

По его словам, остается актуальной формулировка требования, согласно которой политические силы, их лидеры, лица, принимающие решения, не будут иметь возможности создавать вещательные СМИ. Ашот Меликян отметил, что в этой сфере есть ограниченный общественный ресурс, вполне возможно, что законодательные нормы просто требуют предоставления объективных, беспристрастных СМИ.

«В противном случае будем иметь то, что имеем - многопартийный эфир, который не представляет интересов общества, которое хочет получать не крайне политизированную информацию, а беспристрастную, исчерпывающую», - добавил он.