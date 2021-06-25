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Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил пепел и дым на высоту 1 км

Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил пепел и дым на высоту 1 км

Самый активный действующий вулкан Индонезии Мерапи, расположенный на острове Ява, выбросил пепел и дым на высоту около 1 км. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Центр исследований и разработок технологий в сфере геологических бедствий.

По его данным, произошел также выброс вулканических пород. Извержение затронуло территории на расстоянии до 3 км к юго-востоку от кратера Мерапи.

В Центре призвали население сохранять спокойствие и носить защитные маски. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.


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