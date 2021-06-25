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Армен Саргсян и Айк Чобанян обсудили перспективы развития научно-технической и технологической сфер

Армен Саргсян и Айк Чобанян обсудили перспективы развития научно-технической и технологической сфер

Президент Республики Армения Армен Саргсян принял исполняющего обязанности министра высокотехнологичной промышленности Республики Армения Айка Чобаняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента РА.

На встрече были затронуты потенциал и перспективы развития научно-технической и технологической сфер в нашей стране.

Исполняющий обязанности министра представил президенту Саргсяну текущие и планируемые программы, реализуемые в сфере высоких технологий.

Обсуждались возможности и направления совместных проектов с местными и международными компаниями в рамках президентской инициативы АТОМ (Advanced Tomorrow).


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