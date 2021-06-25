В Чехии около 150 человек пострадали из-за торнадо

Торнадо обрушился на четыре села на юго-востоке Чехии неподалеку от границ с Австрией и Словакией, пострадали около 150 человек, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.

"Торнадо сравняло с землей значительную часть сел Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, частично село Микулчице и часть города Годонина. Примерно 150 человек получили ранения разной степени. Судя по всему, есть жертвы, поскольку многие люди завалены в своих домах. Нам на помощь приходят медики и пожарные из Австрии и Словакии, а также чешские военнослужащие", — сказала Кропачкова.

Чрезвычайную ситуацию объявили в регионах Бржецлав и Годонин. В деревнях повреждены сотни домов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Глава минтруда Яна Малачова сообщила в четверг вечером журналистам, что с пятницы пострадавшие могут получить на месте первоначальную финансовую помощь наличными в размере 58 тысяч крон (около 2,7 тысячи долларов) на каждого.

Глава минфина Алена Шиллерова заявила, выступая по чешскому телевидению, что ее ведомство выделит из резерва бюджета пострадавшему региону 10 миллионов крон (около 470 тысяч долларов). Кроме того, министерство регионов намерено выделить в помощь пострадавшей области еще 500 миллионов крон (около 23,4 миллиона долларов).

О выделении крупных финансовых сумм пострадавшим уже заявили некоторые чешские фирмы, также начался общественный сбор финансовой помощи пострадавшим.

По данным синоптиков, торнадо имел силу на уровне 3-4 степени (максимальная степень - пятая), а размер града в районе торнадо был до 10 сантиметров.

После торнадо и сильного ветра в разных районах Чехии без электричества остались в общей сложности 60 тысяч семей.