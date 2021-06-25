8 молодых армянских борцов вольного стиля примут участие в чемпионате Европы

8 спортсменов молодежной сборной Армении по вольной борьбе примут участие в чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация борьбы Армении. На чемпионат, который пройдет в Дортмунде, в Германии выедут: Манвел Хндзрцян (57 кг), Левик Микаэлян (61 кг), Тигран Казарян (65 кг), Нарек Арутюнян (70 кг), Мушег Мкртчян (74 кг), Князь Ибоян (79 кг), Сергей Саргсян (92 кг) и Лева Геворгян (125 кг).

Чемпионат Европы пройдет с 28 июня по 4 июля.