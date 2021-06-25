Иран подпишет Меморандумы о сотрудничестве со всеми центрами востоковедения Армении

В развитии армяно-иранских отношений довольно значимую роль играет деятельность людей с высшим образованием, ученых, научно-образовательных и исследовательских центров, в том числе армянских школ востоковедения и иранистики. Поэтому иранская сторона в ближайшее время предполагает со всеми армянскими центрами, занимающимися востоковедением и иранистикой, подписать Меморандумы о сотрудничестве. Об этом в разговоре с «Арменпресс» о 50-летии создания Института востоковедения Национальной академии наук Армении, а также о давних традициях и роли армянского востоковедения, сообщил советник по культуре посольства Исламской Республики Иран в Армении Сейед Хосейн Табатабаи.

«Если для других стран востоковедение - это наука познания других, для армян востоковедение - наука самопознания, поэтому любое исследование в этой области способствует лучшему познанию армянским народом своей сущности. И для меня не было секретом, что востоковедение в Армении занимает особое место, она ценится всеми науками», - сказал советник посольства Ирана, подчеркнув, что востоковедение Армении основано на очень хороших традициях.

По его словам, в этой области есть громкие имена, но следует подчеркнуть, что благодаря работе этих важных востоковедческих центров, кафедры иранистики ЕГУ, кафедры востоковедения Армяно-Российского (Славянского) университета, Института востоковедение Национальной академии наук и сегодня эти традиции наилучшим образом продолжаются молодыми востоковедами.

«Я знаю, что армянская школа востоковедения занимает очень высокую на международном уровне позицию в области этнографии, народоведения и изучения различных наций и рас. Что касается иранистики, мы знаем, что школа иранистики Армении была создана на очень хорошей основе с самого начала, и эти традиции продолжаются и сегодня», - сказал собеседник.

Хосейн Табатабаи также сообщил, что, высоко оценивая роль Института востоковедения Национальной академии наук Армении и школы иранистики, в ближайшее время будет подписан Меморандум о сотрудничестве между Исследовательским центром «Ирас» и Институтом востоковедения НАН Армении, что еще больше расширит двустороннее сотрудничество.

Более того, иранская дипмиссия планирует подписать аналогичные меморандумы со всеми армянскими центрами, занимающимися востоковедением и иранистикой.

И следующее важное событие - в этом году лучшему востоковеду года будет вручена премия Грачья Ачаряна.

«Вместе с Институтом востоковедения мы начинаем добрую традицию. Мы надеемся, что это вручение станет ежегодным и вдохновляющим для молодых востоковедов», - сказал советник посольства Ирана.

Кроме того, в следующем году будет отмечаться еще одна важная годовщина - 30-летие установления армяно-иранских дипломатических отношений, по этому поводу посольство Исламской Республики Иран в Армении уже объявило о проведении в 2022 году международной конференции, в которой участие примут специалисты со всего мира.

«Конференция «Армяно-иранские отношения. Прошлое и будущее» пройдет 9 февраля, в день установления дипломатических отношений между Арменией и Ираном», - сообщил Хосейн Табатабаи.