Конгрессмен США считает недопустимыми судебные процессы Баку против армянских военнопленных

Нарушения прав человека со стороны Азербайджана, продолжающиеся в течение нагорно-карабахского конфликта совершенно недопустимы. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал конгрессмен Адам Шифф, касаясь сфальсифицированных судебных процессов над военнопленными армянами в Азербайджане.

«Осуждение военнопленных является грубым нарушением международных конвенций, что является еще одним свидетельством явного нарушения со стороны Азербайджана прав человека и международного право», - написал Адам Шифф. Он подчеркнул, что до тех пор, пока они ведут работу по освобождению военнопленных, США не должны оставлять без последствий осуществляемые Азербайджаном действия и вновь ввести в действие запрет, запрещающий военное содействие США режиму Баку.

«Мы не должны позволять Азербайджану безнаказанно нарушать права человека и международные нормы», - написал Адам Шифф.