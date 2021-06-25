Айк Григорян с сотрудниками посольства США обсудил вопросы сотрудничества
Председатель Следственного комитета Армении Айк Григорян 25 июня принял ответственную по правам человека и гражданским вопросам Посольства США в Армении Кристину Хансел и советника по правовым вопросам отдела государственного управления США Ади Холовея. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.
На встрече присутствовали также начальник криминологического управления Следственного комитета Рафаел Варданян и начальник отдела обеспечения международных опросов Сергей Таирян.
Айк Григорян отметил, что сотрудничество Следственного комитета и посольства США носит продолжительный характер.
Это была первая встреча г-жи Хансел с Аппаратом Следственного комитета.
В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества.
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