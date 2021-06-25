Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь

Айк Григорян с сотрудниками посольства США обсудил вопросы сотрудничества

Айк Григорян с сотрудниками посольства США обсудил вопросы сотрудничества

Председатель Следственного комитета Армении Айк Григорян 25 июня принял ответственную по правам человека и гражданским вопросам Посольства США в Армении Кристину Хансел и советника по правовым вопросам отдела государственного управления США Ади Холовея. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

На встрече присутствовали также начальник криминологического управления Следственного комитета Рафаел Варданян и начальник отдела обеспечения международных опросов Сергей Таирян.

Айк Григорян отметил, что сотрудничество Следственного комитета и посольства США носит продолжительный характер.

Это была первая встреча г-жи Хансел с Аппаратом Следственного комитета.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации