Айк Григорян с сотрудниками посольства США обсудил вопросы сотрудничества

Председатель Следственного комитета Армении Айк Григорян 25 июня принял ответственную по правам человека и гражданским вопросам Посольства США в Армении Кристину Хансел и советника по правовым вопросам отдела государственного управления США Ади Холовея. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

На встрече присутствовали также начальник криминологического управления Следственного комитета Рафаел Варданян и начальник отдела обеспечения международных опросов Сергей Таирян.

Айк Григорян отметил, что сотрудничество Следственного комитета и посольства США носит продолжительный характер.

Это была первая встреча г-жи Хансел с Аппаратом Следственного комитета.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества.