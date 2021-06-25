Российские корабли, подлодки и самолеты начали учение в Средиземном море

Российские военные в пятницу начали в Средиземном море крупные маневры с участием надводных кораблей, дизельных подводных лодок и авиации. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"25 июня в восточной части Средиземного моря началось совместное учение сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Средиземное море вошла ударная группа Королевского ВМФ Великобритании во главе с авианосцем Queen Elizabeth.

По словам российских военных, в учении задействованы пять кораблей, в частности, флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", фрегаты с крылатыми ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также две оснащенные "Калибрами" подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону".

Совместно с противолодочными самолетами Ту-142МК, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К корабли и подлодки выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности двух российских баз в Сирии - "Хмеймим" и "Тартус".

"В ходе учебно-тренировочных полетов будет проведена апробация авиационной техники и оборудования в сложных климатических условиях, в том числе обусловленных воздействием высоких температур и возможностью длительных полетов над водной поверхностью. Экипажи самолетов приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах", - сообщили в Минобороны РФ.