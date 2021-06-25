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Ухнаагийн Хурэлсух вступил в должность президента Монголии

Ухнаагийн Хурэлсух вступил в должность президента Монголии

Победивший на президентских выборах в Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в пятницу принес присягу и вступил в должность главы государства. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство МОНЦАМЭ.

"Избранный 9 июня шестой президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принес в пятницу присягу перед депутатами Великого государственного хурала (парламента), руководством Конституционного суда, Верховного суда и членами правительства", - сообщает агентство.

"Я клянусь защищать независимость, суверенитет, свободу и национальное единство Монголии, соблюдать конституцию и честно выполнять обязанности президента", - приводит МОНЦАМЭ слова Хурэлсуха.

9 июня в Монголии прошли президентские выборы, на которых проголосовали около 69% избирателей. Ухнаагийн Хурэлсух обеспечил себе поддержку 67% жителей, явившихся на избирательные участки.

Выборы этого года стали первыми после внесения поправок в конституцию страны, согласно которым глава государства сможет занимать этот пост в течение шести лет без права переизбрания.


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