Указами президента освобождены от должности начальники инженерных войск и войск ПВО Армении

ЕРЕВАН, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Указом президента РА Армена Саргсяна командующий войсками ПВО Армен Варданян и начальник инженерных войск Вооруженных сил РА Ишхана Матевосян освобождены от должности . Как сообщает «Арменпресс», указы опубликованы на официальном сайте президента РА.

"На основании части 1 статьи 133 Конституции, а также пункта 11 части 1 статьи 40 Закона "О военной службе и статусе военнослужащего", освободить Армена Варданяна от должности начальника Главного управления Войск ПВО Вооруженных Сил Республики Армения», - говорится в приказе.

"На основании части 1 статьи 133 Конституции, а также пункта 11 части 1 статьи 40 Закона "О военной службе и статусе военнослужащего",- говорится в приказе об освобождении Ишхана Матевосяна от должности начальника Государственного управления инженерных войск Вооруженных сил Республики Армения.