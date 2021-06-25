Цена Brent стабилизировалась у максимальной за 2,5 года отметки

Цены на нефть эталонных марок практически не меняются в ходе торгов в пятницу после роста накануне, при этом Brent стабилизировалась у максимальной за два с половиной года отметки, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Сокращение запасов и ожидания восстановления спроса перевешивают новости о том, что страны-участники соглашения ОПЕК+ начали обсуждать постепенное наращивание добычи с августа, пишет Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве в пятницу составила $75,56 за баррель, что соответствует уровню закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,37 (0,5%), достигнув максимальной отметки с октября 2018 года, по данным Dow Jones Market Data.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,31 за баррель, что на $0,01 (0,01%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,22 (0,3%) - до $73,3 за баррель.

Как сообщал Dow Jones со ссылкой на источники, страны ОПЕК+ обсуждают возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки, хотя этот сценарий не рассматривается официально.

Государства ОПЕК+ осторожно относятся к наращиванию добычи, считая, что перспективы спроса на сырье остаются неопределенными, учитывая неравномерное восстановление экономик различных стран, отмечают источники.

Некоторые страны в коалиции хотели бы, чтобы ОПЕК+ сохранила осторожный подход и стабильные поставки в августе. По большей части их беспокойство, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях, вызывает ситуация вокруг Ирана, который участвует в переговорах с США и другими странами по поводу своей ядерной программы. Они могут привести к отмене санкций США в отношении экспорта иранской нефти.