В Арцахе подтвержден один случай заболевания коронавирусом

ЕРЕВАН, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Один новый случай заболевания коронавирусом в Арцахе по состоянию на 25 июня в 11:00.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Арцаха. За один день было проведено 39 тестов. Таким образом, общее количество тестов в Арцахе достигло 26 203. Подтверждено 2888 случаев заболевания коронавирусом. С начала 2021 года 8751 гражданин прошел лабораторный скрининг на коронавирус, из них 904 человека дали положительный результат.

В настоящее время в Арцахе проходят стационарное лечение от коронавируса одиннадцать инфицированных людей, а больные столбняком получают амбулаторное лечение на дому.