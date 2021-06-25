Армен Саргсян встретился с Гагиком Царукяном

ЕРЕВАН, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Армения Армен Саргсян встретился с председателем партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента РА.

Президент Саргсян подчеркнул роль партии «Процветающая Армения» в политической жизни нашей страны, высоко оценил конструктивную позицию партии по поводу проведения досрочных парламентских выборов, выразив надежду, что отсутствие представленности в новом парламенте не повлияет на политическую деятельность и активность партии.

Президент считает возможным использовать политический опыт ППА на благо Республики Армения и выразил уверенность, что «Процветающая Армения», как внепарламентская сила и дальше будет активно участвовать в политических процессах.

Стороны обменялись мнениями по внутриполитической ситуации в стране.