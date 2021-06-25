Вариант коронавируса "дельта", впервые выявленный в Индии, вдвое заразнее исходного штамма, обнаруженного в китайском Ухане, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант "дельта" может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известную как B.1.617. Этот вариант более заразен, чем "обычный" коронавирус SARS-CoV-2, впервые выявленный в китайской провинции Ухань в начале прошлого года. До этого стало известно о "британском" и "бразильском" вариантах коронавируса, которые также отличались повышенной по сравнению с "уханьским" COVID-19 заразностью. 22 июня штамм "дельта плюс" (B.1.617.2.1) был зафиксирован в трех индийских штатах.