В Армении подтверждено 102 новых случая COVID-19, выздоровели 111 человек

ЕРЕВАН, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 25 июня в Армении подтверждено 102 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 111 граждан, смертей не зарегистрировано. За один день было проведено 3724 теста. Таким образом, общее количество тестов составило 1167466.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

Подтверждено 224635 случаев заболевания коронавирусом, из них 216423 - с выздоровлением, 4505 - со смертью. В настоящее время 2611 пациентов проходят курс лечения от коронавирусной болезни.

От коронавирусной инфекции умерло 1096 человек, но смерть наступила из-за другого заболевания.

Решением правительства РА от 11 января карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года для снижения риска распространения коронавирусной болезни, продлен до 11 июля.