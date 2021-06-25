ЕРЕВАН, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Армения Армен Саргсян встретился с лидером партии «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента РА.

Президент Саргсян сказал, что партия « Просвещенная Армения» в последние годы играет важную роль в политической жизни нашей страны, что высоко ценится.

Было отмечено, что « Просвещенная Армения» была одной из политических сил, изначально поддержавших идею проведения досрочных парламентских выборов для выхода из кризиса в стране, что могло стать решающим фактором с точки зрения стабильности и будущего государства. Президент Армении выразил надежду, что, несмотря на то, что по предварительным результатам внеочередных выборов «Просвещенная Армения» не войдет в Национальное Собрание, тем не менее, партия будет действовать вне парламента на благо развития и прогресса страны.

Говоря о предстоящих программах, Эдмон Марукян особо отметил, что « Просвещенная Армения» и дальше будет представлять и защищать их ценности и идеи.

Стороны также обменялись мнениями по внутриполитической ситуации в стране.