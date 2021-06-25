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Не менее 18 человек погибли при пожаре в школе боевых искусств в Китае

Не менее 18 человек погибли при пожаре в школе боевых искусств в Китае

По меньшей мере 18 человек погибли, еще 16 пострадали в результате пожара, возникшего в пятницу утром в тренировочном центре в китайском городе Шанцю в центральной провинции Хэнань. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на местные власти сообщил телеканал CGTN.

По его данным, речь идет о возгорании в школе боевых искусств. Другие подробности инцидента пока не приводятся.


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