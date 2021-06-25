Арман Татоян отправил руководству ЕС видеозапись разговора президента Азербайджана и первой леди Турции

ЕРЕВАН, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Уполномоченный по правам человека в Армении Арман Татоян направил в дополнительных письмах высшему руководству Евросоюза видеозапись разговора президента Азербайджана и первой леди Турции о заложниках-армянах. Как сообщает «Арменпресс», об этом Арман Татоян написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня я в дополнительных письмах отправил высшему руководству Евросоюза неоспоримые видеодоказательства разговора между Президентом Азербайджана и первой леди Турции:

1) Председателю Европейского Совета;

2) Председателю Европейской Комиссии;

3) Верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности;

Видео является доказательством того, что все пленные с армянской стороны находятся в Азербайджане в качестве заложников для политического торга и торговли.

Поэтому все процессы над пленными ложные, а аресты - запрещенное наказание.

Письма показывают, как власти Азербайджана вводят в заблуждение международное сообщество, в том числе ЕС.

Отправленные сегодня письма основаны на тревогах семей пленных, результатах нашего исследования, которые показывают страдания, причиненные им властями Азербайджана.

Особо отмечена антиармянская политика властей Азербайджана, а также политические настроения армянского общества, особенно этих семей, в результате политического манипулирования вопросом, связанным с возвращением пленных.

В письмах поднимался вопрос о немедленном возвращении армянских пленных в качестве обязательного международного требования, подлежащего безоговорочному выполнению», - написал Татоян.