Эмануэль Макрон поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах

ЕРЕВАН, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Франции Эмануэль Макрон направил исполняющему обязанности премьер-министра Никола Пашиняну поздравительное послание с победой партии «Гражданский договор» на досрочных парламентских выборах. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра РА.

В сообщении говорится:

"Уважаемый господин премьер-министр, дорогой Никол,

По случаю победы возглавляемой Вами партии на досрочных парламентских выборах в Армении 20 июня я поздравляю Вас и желаю Вам успехов в продолжающемся пребывании на этой должности на благо дружественного армянского народа Армении и Франции.

Между Францией и Арменией существуют исключительные отношения, которые основаны на исторических отношениях между нашими народами, подпитываемых привилегированным диалогом между правительствами, парламентами, местными властями, а также гражданским обществом наших стран.

Буду рад продолжить с Вами ту работу, которую мы совместно начали в течение вашего первого срока. Вы знаете, что Франция с интересом следит за реформами, которые вы проводите в Армении.

У меня была возможность подтвердить Вам в этом году, во время Вашего визита в Париж 1 июня 2006 года, что армянский народ может рассчитывать на полную поддержку Франции в ее решимости укреплять демократию и верховенство закона. Экономическое сотрудничество между Францией и Арменией будет и дальше укрепляться. Будучи преисполнен решимости и впредь оказывать гуманитарную помощь уязвимым слоям населения, Франция вместе с Вашей страной помогает преодолеть последствия нагорно-карабахского конфликта при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Республики Армения.

В этой связи я хотел бы подтвердить приверженность Франции как сопредседателя Минской группы поиску всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Верим, что мы привержены возобновлению процесса политического урегулирования, который является единственным способом, который может гарантировать прочную стабильность на Южном Кавказе, а также продвигать наши общие ценности мира, солидарности и дружбы с народами региона.

Еще раз выражая Вам свои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания, пожалуйста, примите, господин премьер-министр, уверения в моем самом высоком уважении».