Цены на цветные металлы - 24-06-21

ЛОНДОН, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2416.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 9321.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2182.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 17869.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 30364.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2883.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 43651.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 45555.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.