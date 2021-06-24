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В Варанде обнаружено тело еще одного военнослужащего

В Варанде обнаружено тело еще одного военнослужащего

В результате поисковых работ в районе Варанды (Физули) обнаружено тело одного военнослужащего. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ГСЧС МВД Арцаха, по предварительным данным, останки принадлежат участнику боевых действий. Личность будет установлена после медицинской экспертизы.

С 13 ноября 2020 года по 24 июня 2021 года с находящихся под оккупацией Азербайджана территорий было обнаружено и эвакуировано 1585 тел.


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