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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Дана позитивная оценка работе Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий. 

Президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объёме договорённостей, закреплённых в Заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона.

При рассмотрении вопросов урегулирования в Сирии подчёркнуто важное значение совместной деятельности военных России и Турции, направленной на предотвращение эскалации напряжённости в Идлибе и на северо-востоке страны, борьбу с остающимися в этих районах террористическими группировками.

Владимир Путин также поделился впечатлениями о недавних переговорах в Женеве с президентом США Джозефом Байденом.


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