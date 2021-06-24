Никол Пашинян обсудил с Самвелом Карапетяном ход реализации инвестиционных программ группы компаний “Ташир”
19:48, 24 Июнь, 2021
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял председателя группы компаний “Ташир”, учредителя фонда “Клуб инвесторов Армении” Самвела Карапетяна.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи собеседники коснулись программ правительства Армении в сфере экономики, шагов по улучшению предпринимательской среды и проводимых реформ. В этом контексте были обсуждены ход реализации инвестиционных программ группы компаний “Ташир” и будущие проекты.
Самвел Карапетян заверил, что все запущенные программы будут продолжены.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен