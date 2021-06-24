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Никол Пашинян обсудил с Самвелом Карапетяном ход реализации инвестиционных программ группы компаний “Ташир”

Никол Пашинян обсудил с Самвелом Карапетяном ход реализации инвестиционных программ группы компаний “Ташир”

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял председателя группы компаний “Ташир”, учредителя фонда “Клуб инвесторов Армении” Самвела Карапетяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи собеседники коснулись программ правительства Армении в сфере экономики, шагов по улучшению предпринимательской среды и проводимых реформ. В этом контексте были обсуждены ход реализации инвестиционных программ группы компаний “Ташир” и будущие проекты.

Самвел Карапетян заверил, что все запущенные программы будут продолжены.


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