Бразильский крайний полузащитник Жуниньо присоединился к ФК “Пюник”

У футбольного клуба “Пюник” новый член команды. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФК, к команде присоединился 25-летний Бразильский крайний полузащитник Карлос Жамиссон Телес дос Сантос Жуниор - Жуниньо. Футболист выступал в бразильских клубах “Итабаяна” и “Парана”.

ФК “Пюник” приветствует Жуниньо и желает ему удачной игры.

“Я рад своему переходу в «Пюник». Мой соотечественник Игорь Лейте играет здесь, и от него я слышал только хорошее об Армении и «Пюнике». Надеюсь, своей игрой смогу помочь команде одержать победы. Я уже успел потренироваться с командой, могу сказать, что это очень боеспособная команда. С нетерпением жду начала сезона. Наши болельщики могут быть уверены, что мы сделаем все, чтобы они были рады. Вперед, «Пюник»!” - отметил Жуниньо.