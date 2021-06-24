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Пятый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом пройдет в ноябре 

Пятый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом пройдет в ноябре 

В Москве 24 июня состоялась встреча министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева с министром торговли и промышленности Арабской Республики Египет Невин Гамеа.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, в ходе встречи стороны отметили успешное проведение четвертого раунда переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Арабской Республикой Египет, который состоялся 21-23 июня в Москве. Андрей Слепнев и Невин Гамеа подчеркнули, что командам удалось достичь существенного прогресса в переговорах.

Министры договорились провести очередной раунд переговоров в ноябре текущего года в Египте. До этого времени переговорные команды продолжат интенсивное взаимодействие.

Также в рамках встречи стороны затронули актуальные вопросы международной торговой повестки.


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