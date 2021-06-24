Путин поздравил Никола Пашиняна с победой партии “Гражданский договор” на выборах

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, президент Путин поздравил Никола Пашиняна с успешным проведением внеочередных выборов в Национальное Собрание и победой возглавляемой им партии “Гражданский договор”.

Собеседники коснулись также ситуации в регионе и выполнения положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

В этом контексте исполняющий обязанности премьер-министра Армении подчеркнул первостепенную важность возвращения военнопленных.