Надеюсь, он скоро поправится: Анаит Аванесян об Армене Чарчяне

И.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян желает директору медицинского центра «Измирлян», члену блока «Армения» Армену Чарчяну скорейшего выздоровления. Как сообщает Арменпресс", в беседе с журналистами после заседания правительства Аванесян отказался комментировать ситуацию вокруг Чарчяна.

«Но мы оказываем ему необходимую медицинскую помощь. Надеюсь, он скоро поправится, и все будет хорошо», - сказал и.о. министра.

На вопрос, собирается ли она подать рекомендательное письмо об освобождении Чарчяна, и.о. министра ответила, что вопрос открытый. «Поживем, увидим», - сказала Анаит Аванесян.

Директор медицинского центра «Измирлян» Армен Чарчян 23 июня был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Об этом сообщил адвокат Чарчяна Арам Варджанян.

Накануне судья удовлетворил ходатайство об аресте Армена Чарчяна. Ему предъявлено обвинение по п. 2 ч. 4 ст. 154.2 (воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя) УК Армении. Следствие по делу продолжается.

В опубликованном накануне выборов в интернете материале некто представляется Арменом Чарчяном и принуждает работников медцентра пойти на выборы и избрать блок «Армения». Он также запугивает сотрудников, отмечая, что может проверить списки тех, кто принимал участие в выборах.