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Азиатские индексы - 24-06-21

Азиатские индексы - 24-06-21

ТОКИО, 24 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 28875.23 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.10% и составил 1947.10 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.01% и составил 3566.65 пункта, а HANG SENG вырос на 0.23% и составил 28882.46 пункта.


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