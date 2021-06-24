Концерт к 100-летию Эдварда Мирзояна пройдет в Дилижане

10 июля в Бетховенском зале Дома творчества Союза композиторов имени Эдварда Мирзояна в Дилижане состоится концерт по случаю 100-летия композитора, педагога, народного артиста Республики Армения, СССР, культурного и общественного деятеля Эдварда Мирзояна.

Как сообщает «Арменпресс», выступит Государственный камерный оркестр Армении (художественный руководитель - главный дирижер - Ваан Мартиросян).

Оркестром дирижирует дирижер Ваан Мартиросян. Будут исполнены произведения Эдварда Мирзояна.

Мероприятие организовано Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и Национальным центром камерной музыки.