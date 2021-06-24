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От имени президента Франции Акопу Андреасяну вручен Национальный орден за заслуги

От имени президента Франции Акопу Андреасяну вручен Национальный орден за заслуги

Президент ACBA Bank Акоп Андреасян от имени президента Франции награжден Национальным орденом за заслуги. Орден Акопу Андреасяну вручил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Республике Армения Джонатан Лакотт.

Он награжден этом орденом за укрепление армяно-французского партнерства. Основатель ордена - Шарль де Голль.

«АКБА Банк - одно из ключевых звеньев в развитии армяно-французских экономических связей в лице господина Андреасяна, личный вклад которого в это дело довольно значительный. Помимо постоянного укрепления экономических связей, банк ведет большую работу в культурной, образовательной и общественной сферах, являясь мощным импульсом для развития армяно-французских культурных связей», - сказал чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакотт.

«Орден вручен не Акопу Андреасяну, а директору ACBA Bank, и деятельность директора ACBA не обусловлена одним человеком. Получение такой награды - результат деятельности 1 500 сотрудников банка, других членов финансовой группы, сотрудников ACBA Leasing, Amundi-ACBA, результат всех их трудов», - сказал Акоп Андреасян, генеральный директор ACBA Bank.

Национальным орденом за заслуги были награждены люди, работающие в различных сферах, чья деятельность способствовала распространению французского влияния в мире и укреплению дружбы.

Подробности в видеоматериале


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