От имени президента Франции Акопу Андреасяну вручен Национальный орден за заслуги

Президент ACBA Bank Акоп Андреасян от имени президента Франции награжден Национальным орденом за заслуги. Орден Акопу Андреасяну вручил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Республике Армения Джонатан Лакотт.

Он награжден этом орденом за укрепление армяно-французского партнерства. Основатель ордена - Шарль де Голль.

«АКБА Банк - одно из ключевых звеньев в развитии армяно-французских экономических связей в лице господина Андреасяна, личный вклад которого в это дело довольно значительный. Помимо постоянного укрепления экономических связей, банк ведет большую работу в культурной, образовательной и общественной сферах, являясь мощным импульсом для развития армяно-французских культурных связей», - сказал чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакотт.

«Орден вручен не Акопу Андреасяну, а директору ACBA Bank, и деятельность директора ACBA не обусловлена одним человеком. Получение такой награды - результат деятельности 1 500 сотрудников банка, других членов финансовой группы, сотрудников ACBA Leasing, Amundi-ACBA, результат всех их трудов», - сказал Акоп Андреасян, генеральный директор ACBA Bank.

Национальным орденом за заслуги были награждены люди, работающие в различных сферах, чья деятельность способствовала распространению французского влияния в мире и укреплению дружбы.

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