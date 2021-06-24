Среди приоритетов культурной политики МНОКС повышение качества культурной жизни в общинах

Заместитель министра образования и науки Армении Ара Хзмалян с рабочим визитом посетил Котайкскую и Гегаркуникскую области. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования и науки.

Первой остановкой был город Абовян. Заместитель министра ознакомился с процессом обновления Музея армяно-российской дружбы в Армении, концепцией развития новой выставки и возможностями строительства. Ара Хзмалян подчеркнул роль и значение музея в оживлении культурной жизни города, подчеркнув, что предстоящие мероприятия после открытия музея должны быть направлены на расширение сотрудничества с партнерами, реализацию образовательных и научных программ, а также на развитие связей с общественностью.

Затем заместитель министра посетил культурные учреждения Раздана: Разданский геологический музей, филиал ГНКО «Национальная галерея Армении» в Разданской галерее. А. Хзмалян ознакомился с коллекциями музея и возможностями организации выставок. Обсуждались возможные направления расширения и развития роли указанных музеев в культурной жизни города.

Заместитель министра отметил, что одним из приоритетов культурной политики министерства является повышение качества культурной жизни в общинах и в этом контексте переоценка роли местных культурных учреждений, и дальнейшие шаги будут направлены на создание соответствующей среды и оживление культурной жизни общин.

Были представлены работы, осуществленные вышеуказанными организациями в сфере историко-культурного наследия, в то же время в контексте укрепления сотрудничества между частным государством и частным сектором были обсуждены возможности расширения взаимодействия и реализации новых программ.