В ООН сообщили, что число наркозависимых в мире растет

Почти 275 млн человек по всему миру употребляли в прошлом году наркотики, 36 млн из которых страдали разного рода расстройствами из-за наркозависимости. В 2019 году 494 тысяч человек умерли от употребления наркотиков и связанных с этим употреблением последствий для здоровья. Об этом говорится во "Всемирном докладе о наркотиках - 2021", который представило в четверг Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Число употребляющих наркотики людей по сравнению с показателями 2010 года возросло на 22%. Прогноз на основе демографических изменений предполагает, что к 2030 году число людей, употребляющих наркотики, во всем мире увеличится на 11%, а, например, в Африке - на 40% из-за ее быстро растущего и молодого населения.

Большинство стран мира в прошлом году констатировали, что в период пандемии COVID-19 был зарегистрирован рост употребления каннабиса и немедицинского использования фармацевтических препаратов. Наиболее распространенными наркотиками признаны каннабис, опиоиды (героин, морфий, опиум), кокаин. Наиболее опасными - опиоиды, передозировка которыми грозит смертельным исходом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечается в докладе, смертность, связанная с употреблением наркотиков и возникающих из-за этого негативных последствий для здоровья, продолжает расти в мире. Так, в 2019 году от употребления наркотиков и связанных с этим последствий умерли почти 494 тысячи человек.

26 июня мир будет отмечать Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.