На фестивале в Равенне Государственный камерный хор исполнит произведение Мансуряна «Burgatorio»

Государственный камерный хор Армении приглашен на фестиваль в Равенне для выступления с молодежным оркестром «Луиджи Керубини» по случаю 700-летия со дня смерти великого итальянского поэта и мыслителя эпохи Возрождения Данте Алигьери.

В Италии хор исполнит произведения Тиграна Мансуряна, Гайдна, Моцарта, Шуберта.

Как сообщает «Арменпресс», 24 июня журналисты приняли участие в репетиции хора в Доме камерной музыки имени Комитаса, пообщались с художественным руководителем хора, главным дирижером Робертом Млкеяном, директором Арменом Арабяном и маэстро Тиграном Мансуряном.

По словам Роберта Млкеяна, фестиваль в Равенне - музыкальное событие высшего класса. «Там мы исполним произведения ряда классиков, так же и «Burgatorio» Тиграна Мансуряна, посвящённое 700-летию со дня смерти Данте Алигьери. Всемирно известный дирижер Рикардо Мути приедет, будет стоят за дирижерским пультом, чтобы работать с хором, с баритоном Гургеном Бавеяном», - сказал Млкеян.

Концерт в Равенне состоится 1 июля. Такой же концерт с вышеупомянутым ансамблем состоится 4 июля в Ереванском оперном театре, произведение Мансуряна впервые будет исполнено в Армении.

Млкеян считает это событие знаменательным. По его словам, участие в фестивале - это серьезное сотрудничество с Италией, которое способствует развитию культурных связей.

Тигран Мансурян, говоря о Данте, напомнил, что произведение величайшего мыслителя и поэта «Божественная комедия» состоит из трех частей: «Рай», «Чистилище» и «Ад». Руководство фестиваля в Равенне выбрало трех композиторов, каждый из которых написал музыку по одной из частей произведения. Мне предложили часть «Чистилище». «Burgatorio» впервые будет исполнено в Армении. Г-н Масоти, с которым мы хорошие друзья, проделал большую работу в этом направлении.

«Маэстро Мути пожелал исполнить это произведение и в Ереване, и в Италии», - подчеркнул маэстро.

Тигран Мансурян сказал, что сочинение изначально было написано для большого симфонического оркестра, но в связи с пандемией количество музыкантов пришлось сократить. Мансурян сохранил оригинальную версию, думая, что когда-нибудь ее исполнит и большой оркестр, но он написал ее и для небольшого оркестра.

Композитор признался, что с итальянским текстом возникли проблемы. Помог ему специалист по итальянскому языку Григор Казарян. Он уточнил не только значение слова, но и нюансы, но и акценты.

Говоря о хоре, Тигран Мансурян сказал, что они всегда сотрудничали. Выступали в Италии, в разных странах мира, записывались с известными ансамблями и совместно воплощали в жизнь масштабное хоровое произведение «Ars Poetica». «Участвуя в фестивале в Равенне, хор получает возможность петь с итальянским оркестром под руководством величайшего мастера Рикардо Мути, что очень важно», - заключил маэстро.

Армен Арабян счел необходимым подчеркнуть, что итальянская сторона взяла на себя все расходы по участию хора в фестивале.