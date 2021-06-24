Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в четверг в Египет, сообщило Египетское управление по объединенным закупкам и медицинскому обеспечению,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости․

"В рамках усилий государства по расширению поставки вакцин против коронавируса управление по объединенным закупкам приняло сегодня утром ... (партию - ред.) российской вакцины "Спутник V" в международном аэропорту Каира", - говорится в заявлении управления в Facebook.

В мае египетское правительство объявило о соглашении на поставку "Спутник V".

По данным минздрава, в Египте зафиксированы более 207 тысяч случаев коронавируса с начала пандемии, скончались почти 16 тысяч человек.