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Египет получил первую партию "Спутника V"

Египет получил первую партию "Спутника V"

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в четверг в Египет, сообщило Египетское управление по объединенным закупкам и медицинскому обеспечению,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

"В рамках усилий государства по расширению поставки вакцин против коронавируса управление по объединенным закупкам приняло сегодня утром ... (партию - ред.) российской вакцины "Спутник V" в международном аэропорту Каира", - говорится в заявлении управления в Facebook.

В мае египетское правительство объявило о соглашении на поставку "Спутник V".

По данным минздрава, в Египте зафиксированы более 207 тысяч случаев коронавируса с начала пандемии, скончались почти 16 тысяч человек.


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