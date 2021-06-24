В Арцахе продолжаются поисковые работы

24 июня поиски останков военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Арцахе (добровольцев, резервистов), продолжается в районе Варанда (Физули).

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

«Вчера, 23 июня поиски велись на том же направлении. Работы не дали результатов. После прекращения боевых действий с территорий, оказавшихся под контролем Азербайджана, эвакуированы останки 1 584 погибших», - говорится в сообщении ГСЧС.

Служба предоставит дополнительную информацию о результатах.