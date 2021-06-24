Пайлан бьет тревогу: в Турции повреждена армянская церковь 18 века

Охотники за сокровищами в исторических армянских поселениях в Кайсери в Турции повредили армянскую церковь Святого Тороса 18-го века. Как передает «Арменпресс», об инциденте сообщил депутат Парламента Турции, член прокурдской Народно-демократической партии Гаро Пайлан.

По поводу того, что внутри церкви образовалась двухметровая яма, Пайлан обратился с вопросом к министру культуры и туризма Турции Мехмету Нури Эрсо.

В интервью Пайлан отметил, что древняя армянская церковь, хотя и одна из самых важных исторических и культурных структур в регионе, десятилетиями оставалась без внимания властей и сегодня стала мишенью вандалов и охотников за сокровищами.

В этом контексте Гаро Пайлан спросил министра, почему церковь не взята под охрану, почему не начато расследование в отношении тех, кто нанес ей ущерб. Депутат также спросил, почему правительство хранит молчание в отношении действий предприимчивых охотников за сокровищами культурного наследия, принадлежащего христианам, почему они не защищены. Пайлан, представляющий прокурдскую партию, также поинтересовался, собирается ли министерство отремонтировать армянскую церковь Святого Тороса в Кайсери.