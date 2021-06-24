Азербайджанские военнослужащие пригрозили испанским журналистам, работающим на границе

Организация «Репортеры без границ» сообщает, что азербайджанские военнослужащие грозились убить испанских журналистов, работающих в Гегаркуникской области вблизи от армяно-азербайджанской границы.

Об этом, передает «Арменпресс», сообщила организация «Репортеры без границ» в своем микроблоге в Twitter.

Организация осудила такое недопустимое поведение по отношению к журналистам.