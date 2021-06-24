На всей территории Армении с 24 по 28 июня ожидается очень высокий температурный фон

Из-за проникновения тропических потоков теплого воздуха из аравийских пустынь с 24 по 28 июня на всей территории Армении ожидается очень высокая температура. Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что в Араратской долине и в предгорьях, в предгорьях Вайоц Дзора, в долинах Сюника, в Ереване в дневное время ожидаются +39 ․․․ + 40 градусов. С 24 по 29 июня в указанных зонах будет высокая пожароопасность.

Интенсивность УФ-излучения будет выше нормальной. С 11:00 до 17:00 рекомендуется избегать пребывания под прямыми солнечными лучами.

24 июня, с 25 по 29 июня в столице осадков не ожидается, к вечеру ветер будет усиливаться - 15-20 м / с. Сегодня днем в регионах осадков не ожидается, с 25 по 28 июня, в некоторых регионах 29 июня, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В Араратской долине в предгорной зоне в вечернее время ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня и завтра в Арцахе осадков не ожидается.