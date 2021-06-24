Впервые в истории армянского баскетбола чемпион примет участие в крупном американском турнире

Впервые в истории армянского клубного баскетбола чемпион Армении клуб «Ваагн Сити» примет участие в крупнейшем американском турнире.

Об этом во время встречи с журналистами в пресс-центре «Арменпресс» заявили пресс-секретарь клуба «Ваагн Сити» Хачатур Вртанесян и президент Лиги А Ара Погосян.

«Это беспрецедентное событие - участие одного из армянских клубов в столь престижном турнире, где играет ряд звезд НБА. Он носит коммерческий характер и имеет большой призовой фонд», - сказал Ара Погосян.

По словам Хачатура Вртанесяна, это прекрасная возможность для «Ваагн Сити» лучше всех представить Армению на таком турнире. «Мы сделаем все возможное, чтобы хорошо выступить на турнире. У нас есть Дариус Кларк, Таде Кешишян и другие профессионалы, которые играли в Евразийской лиге», - сказал Вртанесян и подчеркнул, что все это говорит о том, что армянские клубы могут участвовать в международном турнире, что у армянского баскетбола большие перспективы.

В турнире принимают участие 64 команды. Он пройдет в нескольких городах США. Первый матч «Ваагн Сити» состоится 24 июля и начнется в 23:00 по ереванскому времени. Он будет транслироваться на канале ESPN.