Премьера: на сцене оперного театра моноопера Франсиса Пуленка «Голос человеческий»

Национальный академический театр оперы и балета имени А. Спендиаряна представит зрителям известную монооперу Франсиса Пуленка «Голос человеческий» по одноименной пьесе Жана Кокто.

Как сообщает «Арменпресс», меломаны смогут увидеть монооперу 7 июля.

Во время одного из представлений оперы в миланском театре Ла Скала Пуленк пристально смотрел, как Мария Каллас постепенно отодвигает других певцов на задний план, и одна удостаивается аплодисментов публики. В этот момент рядом с ним сидел Эрве Дюжагден, представитель звукозаписывающей компании в Париже, который сразу же предложил Пуленку написать это произведение специально для Каллас. Композитор написал, но для сопрано Дениз Дюваль.

В связи с монооперой Кокто написал Пуленку: «Мой дорогой Франсис. Вы написали единожды и для всех, как сказала бы моя героиня».

Премьера оперы состоялась в 1959 году, но она актуальна и сегодня. Многие композиторы основывали свое творчество на одноименной пьесе Кокто, но только Пуленку удалось превратить ее в настоящее произведение искусства.

Действие происходит в Париже. Либретто на французском языке. Произведение уникально еще и тем, что позволяет исполнителю не только показать свое мастерство, но и вступить в диалог со зрителем. Спектакль наполнен типичными для человеческой жизни переживаниями, бесконечной любовью, нежностью, одиночеством, тоской, предательством и ожиданием чуда.

Солистка - Варсеник Аванян, меццо-сопрано Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна, режиссер-постановщик Давид Акопян.