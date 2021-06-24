Правительство содействует производству БПЛА, инвестиционная программа оценивается в 4,25 млрд драмов

Решением правительства ООО «АРТЕК ПАУЭР СИСТЕМС» включено в свободную экономическую зону «Альянс». Как сообщает «Арменпресс», согласно обоснованию решения, компания будет заниматься, в частности, производством и экспортом беспилотных летательных аппаратов.

Срок включения в реестр операторов составляет 5 лет, но не более срока действия свободной экономической зоны «Альянс».

«Деятельность операторов в свободной экономической зоне «Альянс» даст возможность привлекать инвестиции, продвигать экспорт продукта, созданного в сфере высоких инновационных технологий, способствовать узнаваемости и распространению армянского бренда в данный сектор.

Инвестиции, которые будут осуществлены в рамках программы (2021-2025 годы), составят около 4,25 млрд драмов.

В рамках программы будет создано 85 новых рабочих мест со среднемесячной заработной платой около 450 000 драмов (в первый год), дальше до 50 550 драмов.

«В первый год деятельности у компании будет около 250 квадратных метров офисных площадей в свободной экономической зоне «Альянс», которая в пятый год расширится до 1 000 квадратных метров», - говорится в обосновании.