Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у берегов Австралии

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в четверг в Индийском океане у берегов Австралии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 206 км к юго-западу от австралийского пляжа Кейбл-Бич в городе Брум с населением 8,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Информация об угрозе цунами не поступала.