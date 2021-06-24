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Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у берегов Австралии

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у берегов Австралии

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в четверг в Индийском океане у берегов Австралии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 206 км к юго-западу от австралийского пляжа Кейбл-Бич в городе Брум с населением 8,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Информация об угрозе цунами не поступала.


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